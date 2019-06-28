Tekirdağ'da 20 tonluk formik asit tankı patladı

Tekirdağ'da 20 tonluk formik asit tankı patladı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı.

Tekirdağ'da 20 tonluk formik asit tankı patladı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında tedbir amaçlı bölge tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kızıltoprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şuan için endişe edilecek bir durum yok. İtfaiye ekipleri kimyasalı seyreltme çalışmaları yapıyor." dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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