Tekirdağ'da 20 tonluk formik asit tankı patladı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında tedbir amaçlı bölge tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kızıltoprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şuan için endişe edilecek bir durum yok. İtfaiye ekipleri kimyasalı seyreltme çalışmaları yapıyor." dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
Son Dakika Haberleri
00:41 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akıl almaz olay...Yazıhaneyi duvar örerek böyle ikiye böldüler