Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da polis tarafından yapılan yol uygulamasında 20 kaçak göçmen yakalandı.

20.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:10
Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı

'da tarafından yapılan yol uygulamasında 20 kaçak göçmen yakalandı.


Tekirdağ İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrollerde "dur" ikazına uymayarak Malkara istikametine doğru kaçan 34 CMU 629 plakalı Malkara uygulama noktasında durduruldu. Araçtan inen sürücü yay olarak kaçmaya başladı. Araç sürücüsü kıskıvrak yakalanırken, araçta 20 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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