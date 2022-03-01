Tekirdağ'da 20 günlük asayiş uygulamalarında yakalanan 331 şüpheliden 138'i tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da 20 günlük asayiş uygulamalarında yakalanan 331 şüpheliden 138'i tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 20 günlük asayiş uygulamalarında yakalanan 331 şüpheliden 138'i tutuklandı

Tekirdağ'da son 20 günde polis ekiplerince il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 331 şüpheliden 138'i cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da son 20 günde polis ekiplerince il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 331 şüpheliden 138'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada, 32 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 4 işletmeye ve kumar oynadığı tespit edilen 25 kişiye para cezası uygulandı.

Operasyonlarda çalıntı bir otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda 331 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 138'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 93 kişi adli kontrol şartıyla, 100 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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