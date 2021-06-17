Tekirdağ'da 2 yaşındaki kızını pencereden atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı
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Tekirdağ'da 2 yaşındaki kızını pencereden atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı

Tekirdağ'da 2 yaşındaki kızını pencereden atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çocuğunu pencereden atıp ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çocuğunu pencereden atıp ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ümmühan D'nin annesiyle oturduğu Nusratiye Mahallesi'ndeki evin penceresinden kızını aşağı attığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İkinci kattan düşen Ayşegül D. (2), ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ayşegül D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun babası Ahmet D, boşanma aşamasında olduğu eşi Ümmühan D'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ümmühan D, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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