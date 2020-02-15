Tekirdağ'da 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
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Tekirdağ'da 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 105 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

15.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:06
Tekirdağ'da 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 105 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şarköy ilçesinde sahte içki imal edilip, satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.M.F.'nin işyeri ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 30 litrelik bidonlar içinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 ton 105 litre sahte etil alkol ile 50 kilo sitrik asit, 'etil alkol' ibareleri ile 9 etiket, etiketlere ait kullanılmış rulo, 940 boş cam şişe ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Sahte alkol ve diğer malzemelere el koyulurken gözaltına alınan N.M.F. hakkında soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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