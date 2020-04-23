Tekirdağ'da 2 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya 9 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ'da 2 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya 9 tutuklama - Haber
Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Haber

Tekirdağ'da 2 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya 9 tutuklama

Tekirdağ'ın şehir merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmeye çalışırken 2 polisin de yaralandığı olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9'u tutuklandı.

23.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:28
Tekirdağ'da 2 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya 9 tutuklama

Tekirdağ'ın şehir merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmeye çalışırken 2 polisin de yaralandığı olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9'u tutuklandı.

Olay, 2 gün önce gece saatlerinde Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'nın Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında 7 yıl önceki kan davası husumeti nedeniyle silahlı kavga çıktı. Silah seslerinin şehrin birçok yerinden duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Silahlı çatışmaya müdahale etmeye çalışan E.Y. ve Y.A. isimli 2 polis hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralı polisler 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede ayakta tedavi edilen yaralı 2 polis taburcu oldu. Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle yapılan operasyonda 3 adet tüfek, 2 adet tabanca ve olaya karıştıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ş.B., K.Ş., S.Ş., Y.T., V.T., V.T., E.T., E.K., O.K., B.A., B.D., V.Ş., E.U., E.U., G.U. ve A.G. isimli 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9'u tutuklanırken, O.K. B.D. V.Ş. ve B.A. savcılıktan, V.T. Y.T. ve V.T isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili P.Ş. ve E.T. isimli şahıslar da aranıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haber
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haber
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haber
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Muhammet Emin Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Halil Sezai Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da 2 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya 9 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 22:29:36. #1.14#
title