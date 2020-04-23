Tekirdağ'da 2 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 16 kişi adliyeye sevk edildi Tekirdağ'da 2 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 16 kişi adliyeye sevk edildi Tekirdağ'ın şehir merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmeye çalışırken 2 polisin de yaralandığı olaya ilişkin 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da 2 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 16 kişi adliyeye sevk edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın şehir merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmeye çalışırken 2 polisin de yaralandığı olaya ilişkin 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay 2 gün önce gece saatlerinde Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki taraf arasında 7 yıl önceki kan davası husumeti nedeniyle silahlı kavga çıktı. Silah seslerinin şehrin birçok yerinden duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Silahlı çatışmaya müdahale etmeye çalışan E.Y. ve Y.A. isimli 2 polis hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralı polisler 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede ayakta tedavi edilen yaralı 2 polis taburcu oldu. Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle yapılan operasyonda 3 adet tüfek 2 adet tabanca ve olaya karıştıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ş.B, K.Ş, S.Ş, Y.T, V.T, V.T, E.T, E.K, O.K, B.A, B.D, V.Ş, E.U, E.U, G.U ve A.G. isimli 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA