Tekirdağ'da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu Tekirdağ'da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu İtfaiye eri kendisine saldıran yılanı zor zapt etti Tekirdağ Malkara'da bir evin bahçesinde incir ağacına dolanan büyük bir engerek, görenleri dehşete düşürdü.

Tekirdağ'da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu

İtfaiye eri kendisine saldıran yılanı zor zapt etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da bir evin bahçesinde incir ağacına dolanan büyük bir engerek, görenleri dehşete düşürdü. İtfaiye erine de saldıran yılan güçlükle yakalanırken, o anları izleyen vatandaşlar da bir hayli heyecan yaşadı.

Camiatik Mahallesi eski otogar civarındaki bir evin bahçesinde bulunan incir ağacına dolanmış vaziyette görülen 2 metrelik zehirli engerek yılanı, vatandaşları korkuttu. Yolanın ağaçtan alınması için olay yerine itfaiye çağırıldı.

Doğaya bırakıldı

Kaplumbağa avcısı olarak bilinen engerek, ağacın başına gelen itfaiye erine de saldırdı. Ağaca dolanan yılan itfaiye erinin korkusuzca müdahalesiyle zor zapt edildi. Zarar verilmeden çuvala konulan yılan, kırsal bir alana götürülerek, doğal yaşamına bırakıldı.

Dehşete düşürdü

O anlara tanık olan bir vatandaş ise, "Ağaçta sürünen yılanı görünce hem şaşırdım hem de çok korktum. Zehirli engereğin ağaca çıkması bizi şaşırttı. Havaların ısınması nedeniyle ortalıkta görünmeye başlamış olabilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA