Tekirdağ'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A. ve S.A. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kavgaya karıştığı iddia edilen D.E, E.V, H.Ş, S.D. ve R.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E. ve R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler tutuklandı - Haberler
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