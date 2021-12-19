Tekirdağ'da 2 kişi sahte içkiden öldü

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde sahte içki içtikleri belirtilen Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43) hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık Grup Amirliği ekipleri, son günlerde sahte içkiden ölümlerin artması nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü 'zehir' operasyonunda ölümlere neden olan sahte içkilerin belirli yerlerden alındığı tespit edildi. Çorlu polisi de yaptığı incelemede Saray ilçesinin Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan Metin Şengül'ün de firmalardan birine sipariş verip, kargo ile etil alkol aldığını belirledi.

Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde de yine sahte içki nedeniyle bir ölüm meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Nurettin Metin, ilçeye akrabalarını ziyarete geldi. Yakınlarının evinde bu sabaha karşı rahatsızlanan Metin, hemen Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bulgulara göre, sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Metin, hastanede hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı Metin'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.