Tekirdağ'da 2 kişi PKK/KCK'dan yakalandı

26.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:08

Tekirdağ'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalandı.



PKK/KCK terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine Ergene ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve 1 adet tablete de el konuldu.



Firari olan bir kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA