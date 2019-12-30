Tekirdağ'da 2 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

30.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:28

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan anne ve oğlu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yemekte ormanlık alandan toplanan mantardan yapılan yemeği yiyen Fatma Demir ve oğlu Hüseyin Demir rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 2 kişiyi Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA