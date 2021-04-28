Tekirdağ'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Tekirdağ'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda ilçeye bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, 1 kilogram 759 gram bonzai 69.29 gram toz esrar, 24 fişek bonzai, 4 fişek toz esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 105 TL, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler ve kağıt havlular ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan F.G. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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