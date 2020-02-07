Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
07.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:23
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hıdırağa ve Reşadiye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilogram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.B. ve R.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA