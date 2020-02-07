Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi
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Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.

07.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:16
Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi

'ın ilçesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.

İl ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hıdırağa ve Reşadiye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kilogram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.B. ve R.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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