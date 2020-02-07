Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hıdırağa ve Reşadiye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kilogram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.B. ve R.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. serbest bırakıldı.