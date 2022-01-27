Tekirdağ'da 2 kilo eroin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesine dışarıdan uyuşturucu madde getirerek, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. İlçe girişinde durdurulan araçta ve araçtaki 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet poşet içerisinde 2 kilogram eroin ve bir miktar uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Araçtaki S.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Y., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa