Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte dezenfektan' baskını: 5 gözaltı
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Jandarma, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte dezenfektan' baskını: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, fırın olarak bilinen iş yeri ile fabrikada arama yaptı.

29.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:50
Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte dezenfektan' baskını: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, fırın olarak bilinen iş yeri ile fabrikada arama yaptı. İş yeri ile fabrikada üretilen 25 ton sahte dezenfektan, dolum yapılması için hazırlanan boş şişeler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, üretim izni olmayıp, sahte ürün piyasaya süren firma ve iş yerlerine yönelik çalışma yaptı. Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde fırın olarak bilinen iş yeri ile fabrikada, sahte dezenfektan ürünleri üretildiği belirlendi. Jandarma ekipleri, vergi memurları, gümrük kaçakçılık ekipleri ve sağlık ekipleri ile birlikte baskın düzenledi. İş yeri ile fabrikada üretilen 25 ton sahte dezenfektan, 1500 litre satışa hazır sahte dezenfektan, dolum yapılması için hazırlanan 150 boş şişe, çok sayıda etiket ile sahte el jelleri ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 5 kişi de gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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