Tekirdağ'da 2 hastane 'referans hastane' olarak gösterildi Tekirdağ'da 2 hastane 'referans hastane' olarak gösterildiTEKİRDAĞ'da, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, koronavirüse karşı kentte alınan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi.

Tekirdağ'da 2 hastane 'referans hastane' olarak gösterildi

TEKİRDAĞ'da, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, koronavirüse karşı kentte alınan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi. Vali Yıldırım, Tekirdağ'daki 2 devlet hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüse karşı 'referans hastane' olarak gösterildiğini bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu da dışarısı ile teması bulunan kişiler aracılığı ile oldu. Onun içinde tedbirler biraz daha artırıldı. Yurt dışına çıkışlarda kısıtlamalar getirildi. Bir takım büyük ve kalabalık toplantılar da ertelendi. Buna bağlı olarak bizimde ertelediğimiz toplantılar var. Koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı korona yüzünden iptal edilmemeliydi. Bunu mutlaka yapmalıyız ki sizleri bilgilendirelim. İlimizde şuana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi. İnşallah bundan sonrada olmaz" dedi.

Ülke genelindeki önlemler kapsamında Tekirdağ'da 2 devlet hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nca 'referans hastane' olarak gösterildiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Tekirdağ'da 2 hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi, bir tanesi de Çorlu'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bunlar referans hastane olarak belirlendi" diye konuştu.

Toplantıda, şehir genelinde yürütülen çalışmalarda değerlendirildi. Toplantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin'in koronavirüs hakkında bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi.

Kaynak: DHA