Tekirdağ'da 2 noktada korkutan yangın

Ağaçlık ve otluk alandaki yangınlar yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü Tekirdağ'da 2 noktada korkutan yangın Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ayrı alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ağaçlık ve otluk alandaki yangınlar yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Tekirdağ'da 2 noktada korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ayrı alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Otluk ve ağaçlık alanlarda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

İlk yangın Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Topağaç Mahallesi mevkiinde deniz yamacındaki ağaçlık alanda meydana geldi. İlk etapta otluk alanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alana gelen itfaiye ekipleri, otluk alandan ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürmek için yoğun söndürme çalışması başlattı. Yangına Süleymanpaşa Belediyesinin su tankerleride müdahele ederken Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yangın alanında gelerek söndürme çalışmalarını inceledi.

Başka bir mahallede daha yangın çıktı

Buradaki yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınırken, bir yangın ihbarı da ilçede bulunan Baykallar mevki deniz yamacındaki otluk alanda da çıktı. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri o bölgedeki yangını da söndürmek için kısa sürede alana gitti.

Yanan otluk alana gelen itfaiye ekipleri yaptıkları söndürme çalışması ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri de alana gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Her iki yangın kontrol altına alınırken, yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ