TEKİRDAĞ'DA 2 ARAÇ YANDI
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TEKİRDAĞ'DA 2 ARAÇ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ile Şarköy ilçelerinde meydana gelen 1'i trafik kazası 2 olayda araçlar alev alarak yanarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ile Şarköy ilçelerinde meydana gelen 1'i trafik kazası 2 olayda araçlar alev alarak yanarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İlk kaza saat 12.00 sıralarında Süleymanpaşa- Muratlı Karayolu 5'inci kilometredeki Kayı mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Düğün konvoyunda ilerleyen Faruk Ç. yönetimindeki 39 DR 045 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev aldı. Sürücü Faruk Ç., aracı yol kenarına çekerek içerde bulunanları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında ise aracın LPG tankı patladı. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye yangını söndürdü. İkinci kaza ise saat 13.00 sıralarında Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'de meydana geldi. Gökhan K. idaresindeki 34 KJ 3024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, yolun sağındaki şarampole uçtu. Araçtakiler kazayı yara almadan atlatırken, otomobil alev aldı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Her 2 olayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA 2 ARAÇ YANDI
TEKİRDAĞ'DA 2 ARAÇ YANDI
TEKİRDAĞ'DA 2 ARAÇ YANDI
TEKİRDAĞ'DA 2 ARAÇ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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