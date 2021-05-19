Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları
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Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için tören düzenlendi. Tekirdağ eski valilik meydanında düzenlenen törene siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde sıkı güvenlik tedbirleri aldı.

Kutlamalar kapsamında meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Devlet büyüklerinin günün anlamı ve önemini ilgilendiren resmi mesajların okunmasının ardından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün bir konuşma yaptı. Mesajlar ve konuşmaların ardından program sona ererken, kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları
Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları
Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları
Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları
Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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