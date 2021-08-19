Tekirdağ'da 17 kuyumcuya "rekabeti ihlal ettikleri" gerekçesiyle 263 bin 818 lira ceza verildi
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Tekirdağ'da 17 kuyumcuya "rekabeti ihlal ettikleri" gerekçesiyle 263 bin 818 lira ceza verildi

Tekirdağ'da 17 kuyumcuya 'rekabeti ihlal ettikleri' gerekçesiyle 263 bin 818 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Rekabet Kurumunca, Tekirdağ'da faaliyet gösteren 17 kuyumcuya, "aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirledikleri" gerekçesiyle toplam 263 bin 818 lira ceza uygulandı.

Rekabet Kurumunca, Tekirdağ'da faaliyet gösteren 17 kuyumcuya, "aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirledikleri" gerekçesiyle toplam 263 bin 818 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren bazı kuyumcuların aralarında

anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması

Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine Rekabet Kurumunca 22 Ağustos 2019'da başlatılan soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumunun 12 Ağustos 2021'de gerçekleştirdiği toplantıda, tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar, sözlü savunma ve yapılan açıklamalar değerlendirilerek 17 teşebbüsün 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi. Bu işletmelere, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, toplam 263 bin 818 lira ceza verilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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Tekirdağ'da 17 kuyumcuya "rekabeti ihlal ettikleri" gerekçesiyle 263 bin 818 lira ceza verildi - Haberler
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