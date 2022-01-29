Tekirdağ'da 17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 4 bin 930 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, farklı suçlardan aranan 13 kişi, yoklama kaçağı 16 kişi ile 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde bin 91 araç kontrol edilerek, 73 araç sürücüsüne 111 bin 687 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 79 metruk bina, 112 umuma açık işletme, 20 tır parkı ve 76 iş yeri denetlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresine teslim edilecek.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Haber

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