Tekirdağ'da 16. Yayla Şenlikleri coşkusu

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa!da bulunan Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen 16. Yayla Şenliklerine Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Karadenizli vatandaş yoğun katılım sağladı. Karadeniz şarkılarının söylendiği şenlik renkli görüntülere sahne olurken, kimi vatandaşlar kemençe, davul eşliğinde horon oynadı. Şenlik kapsamında kurulan alanda Karadenizliler ilerine ait ürünler ve yiyecekler de satışa sunuldu. Düzenlenen etkinliğe Tekirdağlı vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Karadeniz Mahallesi'nde devam eden 16. Geleneksel Yayla Şenlikleri alanını ziyaret etti. Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Karadenizliler olarak memleketimizden uzakta kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. memleketten ne kadar uzak olsak da kültürümüzü kaybetmeyiz. Bize her yerin Trabzon, her yerin Karadeniz olduğunu yıllardır herkese söylüyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA