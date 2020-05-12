Tekirdağ'da 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak
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Tekirdağ'da 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

Tekirdağ Valiliği, kentte 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını bildirdi.

Tekirdağ'da 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak
12.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:06

Tekirdağ Valiliği, kentte 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11 Mayıs tarihli genelgesi uyarınca, Tekirdağ'a "şehir giriş-çıkış kısıtlamaları"nın 11 Mayıs saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda 16-19 Mayıs'ta büyükşehirlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının Tekirdağ'da uygulanmayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna bağlı olarak hafta içinde açık olan yerler, anılan tarihlerde de aynı kurallarla açık olabilecek.

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacak olması koronavirüs yayılması tehdidinin geçtiği anlamına gelmiyor. Değerli hemşehrilerimizin kişisel hijyen, maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralına uymak suretiyle öncelikle kendilerini ve çevrelerini korumaları, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmaları önem arz ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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