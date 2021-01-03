Tekirdağ'da 152 litre kaçak içki ele geçirildi
03.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:05
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerinde yapılan aramada 152 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerinde yapılan aramada 152 litre kaçak içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.
Ekipler tarafından yapılan aramada farklı boyutlarda 165 şişe içerisinde farklı türden toplam 152 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan C.G. hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf