Tekirdağ'da 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi. Fabrika çalışanları ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları, bir yemek firmasının getirdiği yemeklerden zehirlendi. Yaklaşık 150'ye yakın işçi, Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesi ve 2 özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Çoğu taburcu edildi

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisi tamamlanan çoğu işçinin taburcu edildiği öğrenildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin ise yedikleri tavuktan zehirlendiği iddia edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı