Tekirdağ'da 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Tekirdağ'da 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi. Fabrika çalışanları ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları, bir yemek firmasının getirdiği yemeklerden zehirlendi. Yaklaşık 150'ye yakın işçi, Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesi ve 2 özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Çoğu taburcu edildi

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisi tamamlanan çoğu işçinin taburcu edildiği öğrenildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin ise yedikleri tavuktan zehirlendiği iddia edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlendi
Tekirdağ'da 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Atilla Taş Selçuk Balcı Rahşan Gülşan İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da 150'ye yakın işçi yedikleri yemekten zehirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:44:00. #1.15#

title