Tekirdağ'da "15 Temmuz Sokağı"Nın Açılışı Yapıldı

Tekirdağ'da öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan "15 Temmuz Sokağı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan resimlerinin yer aldığı 15 Temmuz Sokağı'nın açılışı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, açılışı yapılacak olan 15 Temmuz Sokağı hakkında davetlilere bilgi verdi.

Sergi açılışında konuşan Vali Ceylan ise, Türk tarihinin o gece gözünü kırpmadan ölüme yürüyen 249 şehidi ve 2 bin 193 gaziyi nesilden nesle aktaracağını söyledi. Vali Ceylan, lise öğrencilerinin yaptığı resimlerin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında bugün sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz'da bu vatan için, bu millet için, Türkiye Cumhuriyeti devleti için hiç düşünmeden sokağa çıkarak canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum. İnşallah Allah bir daha bize böyle olumsuzlukları göstermez. Bu anlamlı sergide emeği geçen ve bu güzel sokağın oluşturulmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ