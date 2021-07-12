Tekirdağ'da 15 gündür salyadan eser yok: Dipteki salyalar da bitmek üzere
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Tekirdağ'da 15 gündür salyadan eser yok: Dipteki salyalar da bitmek üzere

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da 15 gündür salyadan eser yok: Dipteki salyalar da bitmek üzere 70 yıllık balıkçı Ali Hiçsolmaz: "15 sene önce denizlerin intikamını alacağını söyledim" Geçen yıl deniz salyasının ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da 15 gündür müsilajdan eser yok.

Tekirdağ'da 15 gündür salyadan eser yok: Dipteki salyalar da bitmek üzere

70 yıllık balıkçı Ali Hiçsolmaz: "15 sene önce denizlerin intikamını alacağını söyledim"

TEKİRDAĞ - Geçen yıl deniz salyasının ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da 15 gündür müsilajdan eser yok. Balıkçılar denizin dibinde de yavaş yavaş temizlenmelerin olduğunu dile getirdi.

Marmara Denizinin kabusu haline gelen müsilaj belası rüzgarlar, yağış ve bakanlığın çalışmaları sonucu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarından temizlendi. Zaman zaman geri gelen müsilaj, son 15 gündür Süleymanpaşa İlçesi kıyılarına uğramadı. Konuyla ilgili konuşan balıkçılarda halen denizin dibinde salyanın olduğunu ama dipte de salyanın yavaş yavaş etkisini kaybettiğini ifade etti.

"Deniz salyası da ağır ağır bitmek üzere"

Balıkçı Erdal Coşkunçay yaptığı açıklamada, "En son dalış esnasında deniz salyasının büyük miktarda azaldığını duyduk, gördük ve izledik. Çok sevindirici bir haber. İlerleyen günlerde deniz kendini daha da temizleyecek. Çanakkale Boğazındaki o üstten görüntüler kayboldu gitti. Deniz ağır ağır kendini temizlemeye başladı. Balık yemek konusuna gelince de milletimiz balığını gönül rahatlığıyla yiyebilir. Biz 3 öğün burada zaten yemeğimizi yiyoruz. 2 öğünümüzü balıkla geçiriyoruz. Bir şey olsa zaten bizlere olurdu. Eğer denizlerde zehir olsaydı balıklarda yaşama şansı hiç olmazdı. Gönül rahatlığıyla balıkları yiyebilirler. Deniz salyası da ağır ağır bitmek üzere. Eylül'e kadar bitmesini umut ediyorum" dedi.

"25 yıldır salya ile mücadele ediyoruz"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 gündür rüzgarların esmesiyle, yağışların etkili olmasıyla Deniz yüzeyindeki deniz salyası şuanda Marmara'yı terk etti. Biz balıkçılar, bu konudan çok memnunuz. Devletimizin de bu konudaki çalışmaları çok başarılı geçti. İnşallah bundan sonra havalarında ısınmasıyla, deniz altında da bir an önce bitmesini bekliyoruz. Denizden gelen balıkta bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Allah'a şükürler olsun biz her gün balık yiyoruz. Zaten sıkıntı yaşanacak bir durum değil. Yaklaşık 25 yıldır biz bu deniz salyasıyla mücadele ediyoruz. Bu sene biraz iklimlerinde değişmesiyle Bu sene biraz fazla oldu. Ama balıklarda herhangi bir sıkıntı yok. Bir iki kişinin bilinçsiz açıklamalarından dolayı balık satan arkadaşlarımız biraz etkilendi. Ama vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde balıkları tüketebilirler" diye konuştu.

15 yıl önce denizin intikamını alacağını söylemiş

70 yıllık balıkçı Ali Hiçsolmaz ise yaptığı açıklamada, "Deniz salyası 15 sene evvel ben söyledim. 15 sene önce bir toplantıda bütün arıtmaların sadece denize deşarj edildiğini söyledim. 15 sene önce denizlerin intikamını alacağını söyledim. Fakat dinleyen olmadı. Ben 70 yıldır denizde balıkçılık yapıyorum. Ama bu seneki gibi daha bir şey görmedim. Arkadaşlarımız ağ atıyorlar. Salyadan ağlarını kaldıramıyorlar. Denizdeki balıklar zehirli diyorlar. Tarlalarda bu kadar mahsul ekiliyor. Hepsine ilaç atıyorlar. Zehirlenen oldu mu? Zaten denizde salya zehirli olmuş olsaydı ölürler. Ama bizim denizlerimizde balık ölümleri yok. Ama nasıl oluyor. Küçük balıkların solungaçlarına salya girdiği zaman o öldürüyor. Oda küçük balıkları öldürüyor. Büyük balıklarda bir şey yok" diye konuştu

Tekirdağ'da 15 gündür salyadan eser yok: Dipteki salyalar da bitmek üzere
Tekirdağ'da 15 gündür salyadan eser yok: Dipteki salyalar da bitmek üzere
Tekirdağ'da 15 gündür salyadan eser yok: Dipteki salyalar da bitmek üzere
Tekirdağ'da 15 gündür salyadan eser yok: Dipteki salyalar da bitmek üzere

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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