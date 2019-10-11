Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağısevindikli Mahallesi'nde ihbar üzerine yaya grubu durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.