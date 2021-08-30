TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU
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TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Semt pazarının kurulduğu cadde sular altında kalırken, esnaf zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde Trakya'da şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ'da 15 dakika kadar süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın bir anda bastırması ile bazı sokaklar suyla kaplandı, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yıldırım düşmesi sonucu da bir ağaç devrildi.

Aşırı yağış nedeniyle dere gibi akan sokaklarda sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi günleri kurulan semt pazarı da sularla kaplandı. Esnafların zor anları cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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