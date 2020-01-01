Tekirdağ'da 148 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da 148 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 148 litre kaçak içki ele geçirildi.

01.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:13
Tekirdağ'da 148 litre kaçak içki ele geçirildi

'ın ilçesinde 148 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesine bağlı Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın üretim izni olmadan dökme şekilde alkollü içki satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine iş yerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 148 litre şarap ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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