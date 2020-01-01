Tekirdağ'da 148 litre kaçak içki ele geçirildi
Şarköy ilçesinde 148 litre kaçak içki ele geçirildi.
01.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:26
Şarköy ilçesinde 148 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapan bazı adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptığı aramada 148 litre kaçak içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA