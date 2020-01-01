Tekirdağ'da 148 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da 148 litre kaçak içki ele geçirildi

Şarköy ilçesinde 148 litre kaçak içki ele geçirildi.

01.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:26
Tekirdağ'da 148 litre kaçak içki ele geçirildi

ilçesinde 148 litre kaçak içki ele geçirildi.


İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapan bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramada 148 litre kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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