Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Tekirdağ'da D-100 ve D-110 kara yolundaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yol kontrolünde yapılan aramalarda Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Mısır, Fas, Eritre, Sirilanka, Irak ve Somali uyruklu 141 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA