Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde yaptığı kontroller sırasında F.Y'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Kontrolde, araçtaki 10 Mısır, 4 Pakistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Sürücü F.Y. ve yanında bulunan S.A. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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