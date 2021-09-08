Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince boş bir araziye yapılan operasyonda 135 kilo kaçak tütün ve tütün yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince boş bir araziye yapılan operasyonda 135 kilo kaçak tütün ve tütün yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kapaklı Oto Sanayi Sitesi arkasında bulunan kırsal bir alanda 135 kilo kaçak tütün ile tütün yapımında kullanılan araç gereç ele geçirdi. Operasyonda ayrıca 315 kutu makaron, tekel paketleri, bin adet boş sigara paketine de el konuldu. Olayla ilgili M.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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