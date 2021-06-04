Tekirdağ'da 121 bin makaron ele geçirildi
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Tekirdağ'da 121 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da 121 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 121 bin makaron ele geçirildi.

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 121 bin makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 36 bin içi doldurulmuş makaron, 85 bin boş makaron, 80 kilo paketli ve açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da 121 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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