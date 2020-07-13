Tekirdağ'da 12 ruhsatsız silah ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
13.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:22
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa ve Reşadiye mahallelerinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda farklı marka ve modellerde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA