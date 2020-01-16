Tekirdağ'da 12 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
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Tekirdağ'da 12 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 12 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

16.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:12
Tekirdağ'da 12 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

'ın ilçesinde 12 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bahçeköy ve Kavacık mahallelerinde operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kazıda kullanılan jeneratör, hilti, kazma, kürek ve kova gibi malzemelere el kondu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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