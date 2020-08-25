Tekirdağ'da 12 kilogram esrar ele geçirildi
Tekirdağ'da arazide 5 bin 460 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 12 kilogram esrar ele geçirildi.
25.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:54
Tekirdağ'da arazide 5 bin 460 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 12 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Seymen Mahallesi'nde denetim yaptı.
Ekipler, arazide ekilmiş 5 bin 460 kök Hint keneviri ve kurumaya bırakılmış 12 kilogram esrar buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA