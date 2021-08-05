Tekirdağ'da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
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Tekirdağ'da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Tekirdağ'da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğünde 115 kişi yedikleri yemekten zehirlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğünde 115 kişi yedikleri yemekten zehirlendi. Hastaneye başvuran 115 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Süleymanpaşa'da bir düğüne katılarak düğün yemeğinden yiyen 350 kişiden 115'i mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuran vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerinin ardından 115 kişi taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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