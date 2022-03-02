Tekirdağ'da 110 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da 110 litre sahte içki ele geçirildi

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 110 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde 110 litre sahte içki bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde 110 litre sahte içki bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, alınan bir ihbar üzerine Mürefte Mahallesi'nde F.Ş'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 110 litre sahte içki ele geçirildi.

Sürücü F.Ş. gözaltına alındı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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