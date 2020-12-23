Tekirdağ'da "11. Tarım ve İnsan Ulusal fotoğraf Sergisi" açıldı

Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "11. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "11. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Geleneksel olarak düzenlenen, "tarım ve insan" konulu yarışmaya dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı "11. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi"nin açılışı bir alışveriş merkezinde Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

Açılışın ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri fotoğrafları inceledi.

60 fotoğrafın yer aldığı sergi 2 gün açık olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği yarışmaya bu yıl 6 kategoride toplam bin 802 katılımcı 7 bin 292 fotoğrafla katıldı. Yarışmada 18 eser ödül alırken, 120 eser de katalog ve sergileme için seçildi.

Açılışta Vali Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman