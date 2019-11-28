Tekirdağ'da 104 litre kaçak içki ele geçirildi
Ergene ilçesinde bir büfede 104 litre kaçak içki ele geçirildi.
28.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:00
Ergene ilçesinde bir büfede 104 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Rumeli Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edilen bir büfeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, farklı markalarda birer litrelik şişelere doldurulmuş 104 litre kaçak içki ele geçirildi.
İş yeri sahibi B.B'ye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA