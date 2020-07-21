Tekirdağ'da 100 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde bir evin bahçesinde 100 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.
21.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:36
Kapaklı ilçesinde bir evin bahçesinde 100 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarça Mahallesi'nde O.T'nin evinde arama yaptı.
Aramada evin bahçesinde 100 kök Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA