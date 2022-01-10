TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin haklarını korumak amacıyla düzenlenen 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinin 61. yıl dönümünün kutlandığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa'nın basın tarihinde de ilk kez günün anlamına istinaden çelenk sunma töreni gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bir taraftanda 61 yılda gelinen noktada basın camiasında ki durumun ise iç açıcı olmadığını ne yazık ki üzülerek dile getiriyoruz. Medya sektörünün durumu, gazetecilerimizi büyük güçlük ve risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Yerelde ise tasarruf tedbirleri kapsamında birçok gazete maddi zorluklarla, ayakta kalma mücadelesi veriyor."

Yalçın, gazetecilerin sadece belirli günlerde hatırlanmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazetecilerin daha sağlıklı şartlarda çalışması ve emeklerinin güvence altına alınması yolunda ciddi adımlar atılması gerekmektedir.Toplum vicdanının oluşması ve haber alma özgürlüğünün güvenceye alınmasının, bağımsız ve özgür bir medya ile olabileceği unutulmamalı.

Basın ahlakıyla görevini başarıyla yerine getiren meslektaşlarımızı ve görevini yaparken hayatını kaybeden basın şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyoruz."

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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