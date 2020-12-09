Tekirdağ'da 10 emniyet personeli karantinaya alındı
09.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:13
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan 10 emniyet personeli karantinaya alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan 10 emniyet personeli karantinaya alındı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 8 personelin korona virüs testi pozitif çıktı. 8 personelin yanısıra temaslı 2 personel de karantinaya alındı. Karantinaya alınan polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı