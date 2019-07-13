Tekirdağ'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Düzensiz göçmenlerin Tekirdağ'a geleceği bilgisi üzerine ekipler, ilçe girişinde denetimlerini sıklaştırdı.
Ekiplerin durumundan şüphelenip durdurdukları hafif ticari araçta yabancı uyruklu 10 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
Son Dakika Haberleri