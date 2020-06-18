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Tekirdağ'da 10 dakikalık dolu yağışı tarlaları vurdu

Tekirdağ'da 10 dakikalık dolu yağışı tarlaları vurdu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin 3 mahallesinde etkisini gösteren dolu yağışı tarlalara zarar verdi.

18.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:30

Tekirdağ'da 10 dakikalık dolu yağışı tarlaları vurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin 3 mahallesinde etkisini gösteren dolu yağışı tarlalara zarar verdi.

Çarşamba günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacısungur, Yenice ve Develi mahallelerinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu, ayçiçek ve buğday tarlalarında zarara yol açtı.

Hacısungur Mahallesi'nde ise, şiddetli sağanak, yollarda ve evlerin önlerinde su birikintisi oluşturdu. Devamında etkisini gösteren dolu yağışı da tarlalarda ekilen mahsule zarar verdi.

'Hepimize geçmiş olsun'

Hacısungur Mahallesi sakini Nail Kazanç, o anları telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Nail Kazanç, "Mahallemiz Hacısungur'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. 18: 00 ile 18: 30 saatleri arasında kuvvetli yağış ve beraberinde dolu yağışı görüldü. Ekinlerde zarar olduğu söyleniyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 mahallede zarar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ'da 10 dakikalık dolu yağışı tarlaları vurdu

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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