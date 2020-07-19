Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı
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Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Tekirdağ'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının hasadı yapıldı.

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı
19.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:33

Tekirdağ'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının hasadı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alanda projeleri hayata geçiren belediye, çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Muratlı Ziraat Odası Başkanlığının talepleri doğrultusunda belediye tarafından Kastamonu'dan temin edilerek 3 ayrı mahallede 4 çiftçinin tarlasında ekilen siyez buğdayının hasadı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu, siyez buğdayının bölgede yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini belirtti.

Gaytancıoğlu, siyez buğdayının Tekirdağ için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Verim olarak günümüz sertifikalı buğday çeşitlerine göre çok daha düşük olsa bile, son tüketiciye ulaşacak ürünlere dönüştürüldüğü zaman çok daha yüksek getiriler elde edilmektedir. Siyez buğdayını bölgemizde yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecek. İlimize ve bölgemize hayırlı olmasını, bu vesileyle bol bereketli bir hasat yılı geçirilmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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